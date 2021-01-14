14.01.2021 (18:05)

Команда Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова заняла первое место на Международной олимпиаде по анатомии

Анатомическая секция Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова организовала участие курсантов и студентов второго курса в двух международных соревнованиях. На базе кафедры нормальной анатомии Белорусского государственного медицинского университета состоялась VIII Республиканская студенческая олимпиада по анатомии человека, а III Московская международная универсиада по анатомии человека им. академика М.Р. Сапина прошла на базе кафедры анатомии человека Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Оба конкурса проходили в дистанционном формате.

VIII Республиканская студенческая олимпиада по анатомии человека включала три этапа: «Клиническая анатомия» (задания по иллюстрациям и фотографиям из атласов), «Практическая анатомия» (задания по препаратам из музея) и «Анатомический турнир» (клинические задачи, видео-задания), с каждым из которых представители команды Военно-медицинской академии справились отлично.

«Олимпиада стала настоящей проверкой знаний в том числе и потому, что задания выполнялись в достаточно стрессовой ситуации: на участников смотрели с разных ракурсов три камеры. По просьбам особенно активных наблюдателей приходилось периодически показывать экраны устройств, откуда мы решали задания или менять позу, чтобы было лучше видно, как ты работаешь», — поделился впечатлениями курсант Илья Пужалов.

По результатам олимпиады команда Военно-медицинской академии заняла второе место среди трех белорусских и семи российских вузов.

III Московская международная универсиада по анатомии человека им. академика М.Р. Сапина состояла из пяти конкурсов: «Представление команды», «Домашнее задание», «Теория в анатомии», «Анатомия на английском», «Латинская терминология». В ней команда кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии заняла первое место среди 25 вузов страны.



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