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14.01.2021 (16:19)

На базе ДОСААФ в Ялте проведен юнармейский турнир по военно-прикладным дисциплинам

На базе южнобережного зонального центра военно-спортивного воспитания ДОСААФ в Ялте (Республика Крым) прошел юнармейский турнир по военно-прикладным дисциплинам, посвященный 79-летию со дня высадки евпаторийского тактического морского десанта Красной Армии.

Перед началом соревнований руководитель Ялтинского клуба исторической реконструкции, председатель первичного отделения ДОСААФ Антон Глухарев рассказал юнармейцам о героическом морском десанте, высадившимся 5 января 1942 года в Евпатории.

В программу состязаний вошли стрельба из пневматического оружия, разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина учебными патронами. Завершился турнир мастер-классом от старших курсантов клубов ДОСААФ, на котором ребята отработали ударную технику и бросковые приемы рукопашного боя.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Соревнования
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