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14.01.2021 (16:05)

В Центральном военном округе началась вакцинация военнослужащих по призыву от коронавирусной инфекции

В Центральном военном округе приступили к вакцинации военнослужащих по призыву от коронавирусной инфекции. Первые 50 человек из железнодорожного соединения, дислоцированного в Хакасии, были привиты первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на добровольной основе.

Партия вакцины была доставлена в соединение с соблюдением всех условий транспортировки. Перед началом процедуры военнослужащие прошли медицинский осмотр у терапевта. После вакцинации призывники находились в поликлинике не менее 30 минут под наблюдением специалистов. Вакцинация вторым компонентом запланирована на начало февраля.

Ранее в округе делали прививки военным медицинским работникам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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