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14.01.2021 (15:38)

Артиллеристы ЦВО уничтожили лагерь условного противника в горах Тувы

Военнослужащие артиллерийского подразделения горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, в ходе учения обнаружили и обезвредили условного противника в горах.

По замыслу учения, военнослужащим подразделения БпЛА поступила задача провести воздушную разведку в горной местности и определить координаты замаскированного лагеря условного врага.

Воздушная разведка проходила на высоте до 3000 метров с применением тепловизионных камер. Разведданные в режиме реального времени поступали на командный пункт, а затем артиллерийским расчетам САУ «Нона-СВК», которые произвели уничтожение целей. После чего военнослужащие мотострелкового подразделения, преодолев горный хребет, уничтожили разрозненные группы условного противника из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной техники.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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