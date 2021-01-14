14.01.2021 (14:29)

Военные автоинспекторы ЦВО усилили патрулирование маршрутов в связи с низкими температурами

Военнослужащие территориальных подразделений военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) усилили патрулирования районов дислокации войск в регионах Сибири, Урала и Поволжья для оказания помощи на дорогах военным и гражданским водителям.

На постах автоинспекторы ЦВО проверяют у военных водителей наличие дополнительных средств утепления: валенок, тулупов, рукавиц, а также общее состояние водителя на предмет переохлаждения. Также на постах ВАИ развернуты дополнительные пункты обогрева, где военным водителям выдается горячий чай.

Всего ежедневно на маршруты патрулирование в регионах дислокации ЦВО выходит около 50 патрульных машин и свыше 100 автоинспекторов.

По прогнозам военных метеорологов ЦВО, сильные морозы сохранятся до конца недели. В ряде районов Кемеровской, Новосибирской и Иркутской, Свердловской и Челябинской областей температура воздуха в ночные часы опустилась ниже минус 30 градусов.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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