14.01.2021 (14:47)

Российские вертолетчики в Таджикистане выполнили первые учебно-тренировочные полеты в 2021 году



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские вертолетчики в Таджикистане выполнили первые учебно-тренировочные полеты в 2021 году

Российские экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8МТВ5-1 авиационной группы 201-й военной базы в Таджикистане выполнили первые учебно-тренировочные полеты в 2021 году.

Для отработки слаженности действий полеты по маршруту выполнялись в составе пар с целью вскрытия замаскированных целей, расположенных в горной местности. Также вертолетчики осуществили учебные атаки по наземным целям условного противника при помощи бортового вооружения – спаренной пушки ГШ-23 и неуправляемыми реактивными снарядами. Всего в ходе учения экипажи выполнили более 10 задач, среди которых – сопровождение и прикрытие наземных гуманитарных колон, прохождения зоны противовоздушной обороны условного противника.

Полеты российских вертолетчиков регулярно проходят как в дневное, так и ночное время суток, что позволяет экипажам выполнять поставленные перед ними реальные учебно-боевые задачи в короткие сроки и на высоком уровне.

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