Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2021 (14:47)

Российские вертолетчики в Таджикистане выполнили первые учебно-тренировочные полеты в 2021 году

Фото Видео

Российские экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8МТВ5-1 авиационной группы 201-й военной базы в Таджикистане выполнили первые учебно-тренировочные полеты в 2021 году.

Для отработки слаженности действий полеты по маршруту выполнялись в составе пар с целью вскрытия замаскированных целей, расположенных в горной местности. Также вертолетчики осуществили учебные атаки по наземным целям условного противника при помощи бортового вооружения – спаренной пушки ГШ-23 и неуправляемыми реактивными снарядами. Всего в ходе учения экипажи выполнили более 10 задач, среди которых – сопровождение и прикрытие наземных гуманитарных колон, прохождения зоны противовоздушной обороны условного противника.

Полеты российских вертолетчиков регулярно проходят как в дневное, так и ночное время суток, что позволяет экипажам выполнять поставленные перед ними реальные учебно-боевые задачи в короткие сроки и на высоком уровне.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Морозы не помешали связистам ЦВО начать подготовку к Армейским играм-2021 в Сибири
Военные санатории ЦВО открыли программу реабилитации для гражданского населения, переболевшего COVID-19
Спецназ ЦВО проверили на боеготовность в аномальный мороз под Самарой
В Центральном военном округе проходит воздушно-огневая конференция командования ВВС и ПВО

Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false