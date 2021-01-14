14.01.2021 (14:00)

На военных полигонах в Поволжье из-за сильных морозов и снегопада развернули дополнительные пункты обогрева

На полигонах Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Поволжья, из-за сильных морозов и снегопада развернули дополнительные пункты обогрева для военнослужащих.

Всего развернуто более 120 пунктов для недопущения переохлаждения и заболевания личного состава, который участвует в занятиях по тактической, огневой, инженерной и другим видам подготовки в рамках зимнего периода обучения. В пунктах обогрева также обеспечен горячий чай, сокосодержащие напитки, хлеб, лук и сало.

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