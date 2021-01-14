14.01.2021 (13:50)

На российской военной базе в Таджикистане началась подготовка к Армейским международным играм

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане приступили к отбору участников первого этапа соревнований по полевой выучке, проходящий в рамках Армейских международных игр-2021(АрМИ-2021).

В ходе отбора сильнейших кандидатов военнослужащие принимают участие в состязаниях конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Мастер артиллерийского огня», «Уверенный прием», «Чистое небо», «Военное ралли», «Отличники войсковой разведки» и других.

Всего к отборочному этапу привлечено около 30 танковых экипажей и экипажей БМП-2М, свыше 10 снайперских пар, более 20 минометных расчетов, около 10 расчетов ПЗРК и зенитных установок, свыше 70 водителей автомобилей «Урал» и КамАЗ. Целью данного этапа подготовки является предварительная оценка профессиональных навыков экипажей боевых машин и выявления лучших команд для участия в армейском этапе конкурсов АрМИ-2021.

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