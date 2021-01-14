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14.01.2021 (13:34)

Минометчики ЦВО в ходе учения уничтожили командный пункт и склады с боеприпасами условного противника в Кузбассе

В ходе учения, которое прошло сегодня на полигоне в Кузбассе, минометные расчеты мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили командный пункт условного противника, а также его склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

По замыслу учения, военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» определили координаты замаскированного в лесистой местности командного пункта условного противника, а также складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Разведывательные данные были переданы на командный пункт батарей. Расчеты 120-миллиметровых минометных комплексов «Сани» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям и поразили их на расстоянии более 5000 м.

Корректировка огня и контроль поражения целей проводилась беспилотными летательными аппаратами в режиме реального времени.

Кроме того, военнослужащие отработали вопросы топогеодезической привязки к местности и противоогневые маневры после завершения стрельбы.

В учении приняло участие более 500 военнослужащих артиллерийского соединения и было задействовано около 20 единиц военной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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