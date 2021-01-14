14.01.2021 (13:15)

Артполк армейского корпуса ЧФ совершил марш на полигон в Крыму

Военнослужащие подразделений артиллерийского полка армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) совершили марш на полигон для отработки задач полевого выхода в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Подразделения прибыли на полигон Ангарский в Крыму и приступили к тренировкам по управлению ракетными ударами и огнём подразделений артиллерии армейского корпуса.

Мероприятия проходят в обстановке, максимально приближенной к боевой. Проверяется готовность артиллерийских расчётов к выполнению задач огневого поражения объектов условного противника.

В ходе полевого выхода командиры подразделений артиллерийского полка повышают свой профессиональный уровень и закрепляют навыки управления подразделениями.

На полигоне с военнослужащими будут проведены занятия по работе с использованием навигационного оборудования и средств связи, а также изучены методики ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

В полевом выходе принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.

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