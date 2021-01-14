14.01.2021 (12:00)
В интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс
В интересах войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс МРК-РХБЗ. Работа по его созданию осуществляется предприятиями промышленности.
Комплекс будет предназначен для ведения радиационной, химической и биологической разведки на местности, проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время.
В мирное время данный комплекс возможно будет применить в случае возникновения (ликвидации последствий) аварий на РХБ опасных объектах.
В состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.
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