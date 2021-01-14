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14.01.2021 (12:44)

Концертный ансамбль 15-й армии ВКС (ОсН) представил праздничную программу для военнослужащих в подмосковном Щелково

В подмосковном Щелково для военнослужащих отдельного командно-измерительного комплекса Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова праздничный концерт в исполнении артистов ансамбля 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.

Более 200 военнослужащих,  членов их семей и гражданского персонала смогли увидеть выступления артистов, среди которых победитель Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил «Катюша» в номинации «авторская песня» Станислав Канкулов.

В программе праздничного концерта музыкального коллектива 15-й армии ВКС ОсН прозвучали музыкальные композиции «Россия», «Русская зима», «Служим не зря», «Ой мороз, мороз», «С Новым годом, страна», а также сольные выступления и танцевальные номера.

Командир отдельного командно-измерительного комплекса полковник Дмитрий Самохин поблагодарил художественного руководителя концертного ансамбля подполковника Руслана Галенко за прекрасные выступления участников праздничного концерта и вручил артистам грамоты и ценные подарки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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