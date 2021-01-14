14.01.2021 (12:25)

В Волгоградской области стартовало учение десантно-штурмового батальона Камышинского соединения ВДВ

На полигоне Камышинский в Волгоградской области стартовало тактическое учение с подразделениями десантно-штурмового батальона со средствами усиления Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.

С получением сигнала учебной тревоги личный состав десантно-штурмовых подразделений провел комплекс мероприятий по приведению в высшие степени готовности и на штатной технике совершил выход подразделений в указанный район, где провел комплекс мероприятий по расположению на местности, подготовке и обустройству базового лагеря, а также организации его охраны и обороны.

В ходе учения десантники отработают вопросы ведения оборонительного боя десантно-штурмовыми подразделениями с решением комплекса учебно-боевых задач, включающих в себя выход подразделений на оборонительные позиции, занятие выгодного рубежа и совершение маневра подразделениями.

В ходе практической отработки вопросов по уничтожению противника и удержания оборонительных позиций в целях создания условий для наступления основных сил соединения будет проведен этап боевой стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин БМД-2КА-У, танков Т-72Б3, стрелкового оружия, гранатометов и снайперского вооружения.

Мероприятие проводится в соответствии с планом боевой подготовки соединения на 2021 год и имеет цель проверить готовность десантно-штурмовых подразделений к выполнению задач по предназначению.

В целях формирования у военнослужащих уровня психологической готовности и устойчивости к выполнению учебно-боевых задач, в ходе учения будут применены инженерные средства имитации, дымовые шашки и холостые боеприпасы.

Всего в учении задействовано более 500 человек личного состава и 40 единиц боевой и специальной техники.

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