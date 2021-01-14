14.01.2021 (11:55)

Экипажи дальней авиации ВКС отработали дозаправку в небе над Поволжьем



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи дальней авиации ВКС отработали дозаправку в небе над Поволжьем

В рамках плановых учебно-тренировочных полетов экипажи дальней авиации выполнили задачи по дозаправке самолетов топливом в воздушном пространстве. В частности, летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку от самолета-топливозаправщика Ил-78.

Взлет самолетов выполнялся с разных аэродромов базирования.

В ходе выполнения полетов экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку в воздухе на высоте более 6000 метров и скорости около 600 километров в час, воздушное патрулирование в заданной зоне, а также выполнили тактические пуски ракет по заданным целям.

«Данная летная смена первая в новом 2021 году, она проводится согласно плана боевой подготовки. В полетах задействованы, как опытные члены экипажа, так и молодые офицеры», – подчеркнул командир соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Всего в учении было задействовано 5 самолетов Ту-160 и Ил-78. Кроме того привлекались более 30 единиц автомобильной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице