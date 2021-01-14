14.01.2021 (11:40)
В Уссурийском соединении ВДВ проходит первый этап вакцинации личного состава от COVID-19
Первая партия из 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») поступила в отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение, дислоцированное в Приморском крае.
На данный момент вакцинация реализована в полном объеме. В дальнейшем планируется поэтапная вакцинация всего личного состава соединения, в том числе гражданского персонала.
В числе первых были вакцинированы военнослужащие медицинской роты, командование соединения, личный состав десантно-штурмовых, парашютно-десантных и разведывательных подразделений.
По истечении 21 дня личному составу будет введен ее второй компонент.
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