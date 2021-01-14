14.01.2021 (11:00)

Экипаж нового патрульного корабля «Василий Быков» Черноморского флота осуществляет сдачу курсовых задач

Экипаж нового патрульного корабля «Василий Быков» Черноморского флота (ЧФ) завершил сдачу курсовых задач.

На начальном этапе моряки отработали организацию повседневной службы на корабле и комплекс действий по приготовлению корабля к бою и походу, а также действия по борьбе за живучесть корабля, в ходе чего аварийные партии выполнили мероприятия по ликвидации условного очага возгорания в одном из отсеков, заделывании пробоины и откачивании поступившей забортной воды.

Кроме того, экипажем были проведены корабельные учения по противовоздушной обороне корабля, находящегося в базе.

В ходе следующего этапа боевой подготовки экипаж пк «Василий Быков» выйдет в море для отработки действий по предназначению, в ходе которых выполнит комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям условного противника.

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