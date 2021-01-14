Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2021 (10:32)

На российской военной базе в Армении приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции

На российской военной базе в Армении стартовала вакцинация личного состава первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V». Первая партия вакцины в количестве 1 тыс. доз доставлена в филиал военного клинического госпиталя Минобороны России в г. Гюмри.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

Всего в ЮВО поставлено более 23 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили более шести тысяч военнослужащих и медицинского персонала. Еще 14 тыс. солдат и офицеров сделана прививка первым компонентом вакцины.

В течение двух месяцев планируется вакцинировать более 60 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала соединений, воинских частей и учреждений ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Лётчики морской авиации Черноморского флота на Су-30СМ и Су-24М выполнили полёты в сложных метеоусловиях
Малый ракетный корабль «Ингушетия» провёл комплексное учение в Чёрном море
Разведчики 58-й армии ЮВО приступили к усиленной подготовке к конкурсу «Отличники войсковой разведки»
Морские пехотинцы Каспийской флотилии отработали высадку на необорудованное побережье

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false