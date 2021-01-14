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14.01.2021 (10:10)

На Каспийской флотилии пункты отбора на военную службу по контракту работают в дистанционном режиме

На Каспийской флотилии (КФл) специалисты пунктов отбора на военную службу по контракту проводят работу с гражданами, изъявившими желание служить по контракту, в дистанционном режиме.

Инструкторы по тестированию проводят уточнение анкетных данных при помощи электронной почты и телефонной связи.

Комплекс мероприятий позволяет провести уточнение деталей трудовой, служебной и учебной биографии без вызова кандидата на пункт отбора. Уточненные и сформированные дела отобранных кандидатов приобщаются к результатам медицинской комиссии и психологического отбора.

Также специалисты пунктов отбора проводят консультацию граждан, принимают заявки и оформляют пакет документов по системе электронного документооборота.

Будущие контрактники будут проходить службу на воинских должностях в составе экипажей кораблей КФл, а также в подразделениях береговых войск флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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