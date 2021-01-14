14.01.2021 (09:55)
Инструкторы и разведчики ВС РФ приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке в Приэльбрусье
Более 150 инструкторов по горной подготовке Минобороны РФ и разведчиков горных мотострелковых бригад Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Приэльбрусье.
Обучение пройдет в течение двух недель в несколько этапов. Программой предусмотрена как индивидуальная подготовка военнослужащих, так и отработка действий в составе групп.
На занятиях участники изучат особенности структуры снежного покрова и ледников в горах, влияние различных погодных условий на состояние снега, а также требования безопасности при передвижении на лыжах в горах, порядок действий в случае попадания в лавину, а также в других нештатных ситуациях.
На практических занятиях военнослужащие изучат приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.
На завершающем этапе подготовки разведчики совершат трехдневное восхождение на высоту около 4 тыс. м. Военнослужащие отработают задачи всестороннего обеспечения в ходе передвижения, организации лагеря, а также проведут слаживание при выполнении групповых спусков на горных лыжах по скоростным и затяжным трассам.