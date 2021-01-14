Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2021 (09:55)

Инструкторы и разведчики ВС РФ приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке в Приэльбрусье

Более 150 инструкторов по горной подготовке Минобороны РФ и разведчиков горных мотострелковых бригад Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Приэльбрусье.

Обучение пройдет в течение двух недель в несколько этапов. Программой предусмотрена как индивидуальная подготовка военнослужащих, так и отработка действий в составе групп.

На занятиях участники изучат особенности структуры снежного покрова и ледников в горах, влияние различных погодных условий на состояние снега, а также требования безопасности при передвижении на лыжах в горах, порядок действий в случае попадания в лавину, а также в других нештатных ситуациях.

На практических занятиях военнослужащие изучат приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.

На завершающем этапе подготовки разведчики совершат трехдневное восхождение на высоту около 4 тыс. м. Военнослужащие отработают задачи всестороннего обеспечения в ходе передвижения, организации лагеря, а также проведут слаживание при выполнении групповых спусков на горных лыжах по скоростным и затяжным трассам.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Лётчики морской авиации Черноморского флота на Су-30СМ и Су-24М выполнили полёты в сложных метеоусловиях
Малый ракетный корабль «Ингушетия» провёл комплексное учение в Чёрном море
Разведчики 58-й армии ЮВО приступили к усиленной подготовке к конкурсу «Отличники войсковой разведки»
Морские пехотинцы Каспийской флотилии отработали высадку на необорудованное побережье

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false