14.01.2021 (09:55)

Инструкторы и разведчики ВС РФ приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке в Приэльбрусье

Более 150 инструкторов по горной подготовке Минобороны РФ и разведчиков горных мотострелковых бригад Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Приэльбрусье.

Обучение пройдет в течение двух недель в несколько этапов. Программой предусмотрена как индивидуальная подготовка военнослужащих, так и отработка действий в составе групп.

На занятиях участники изучат особенности структуры снежного покрова и ледников в горах, влияние различных погодных условий на состояние снега, а также требования безопасности при передвижении на лыжах в горах, порядок действий в случае попадания в лавину, а также в других нештатных ситуациях.

На практических занятиях военнослужащие изучат приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.

На завершающем этапе подготовки разведчики совершат трехдневное восхождение на высоту около 4 тыс. м. Военнослужащие отработают задачи всестороннего обеспечения в ходе передвижения, организации лагеря, а также проведут слаживание при выполнении групповых спусков на горных лыжах по скоростным и затяжным трассам.

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