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14.01.2021 (09:40)

Военнослужащим российской военной базы в Южной Осетии сделали прививки от COVID-19

Около 200 военнослужащих российской военной базы в Южной Осетии сделали прививки против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Партия препарата была доставлена в соединение с соблюдением всех условий транспортировки. Противовирусные прививки предлагают всем категориям военнослужащих, в том числе офицерам, контрактникам и военнослужащим по призыву. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили более 6 тыс. военнослужащих и медицинского персонала ЮВО.

Противовирусные прививки предлагают всем категориям военнослужащих военной базы ЮВО, в том числе офицерам, контрактникам и военнослужащим по призыву. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

Всего в ближайшее время медицинскими учреждениями военного округа планируется вакцинировать свыше 60 тыс. военнослужащих ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина
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