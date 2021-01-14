14.01.2021 (09:22)

С военнослужащими отряда ПДСС Каспийской флотилии проведена тренировка по совершенствованию навыков ведения подводного и наземного боя

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) провели тренировку по совершенствованию навыков ведения подводного и наземного боя.

Боевые пловцы выполнили упражнения учебных стрельб из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС. Также военнослужащие совершили водолазные спуски на различные глубины и отработали элементы подводного ориентирования с использованием средств движения под водой. Кроме того, были выполнены задачи по обнаружению и поиску подводных тайников (схронов) в районе пункта базирования кораблей флотилии.

В дальнейшем интенсивность боевой подготовки подразделений морского спецназа будет увеличиваться, количество часов нахождения водолазов под водой в зимнем периоде обучения возрастет почти в два раза.

Всего для отработки практических действий было привлечено около 50 боевых пловцов отряда ПДСС КФл.

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