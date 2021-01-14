14.01.2021 (09:10)

Трубопроводный батальон ЮВО на Ставрополье провел тактико-специальные учения по прокладке водовода в труднодоступную местность

Военнослужащие трубопроводного батальона бригады материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, приняли участие в тактико-специальном учении по прокладке водовода в труднодоступную горную местность.

Военные специалисты выполнили нормативы по развертыванию полевого магистрального трубопровода повышенной производительности (ПМТП) и подачи воды группировке войск, находящейся в труднодоступном месте и в условиях действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Военнослужащие батальона осуществили перекачку воды с производительностью 900 тонн в сутки, что сопоставимо с подвозом 18 железнодорожных цистерн.

На вооружении отдельного трубопроводного батальона состоят полевые магистральные трубопроводы ПМТП-100 и ПМТП-150, передвижная насосная станция ПНУ-75, машина стыковки труб МСТ-100, перекачивающая станция горючего ПСГ-160 и другая спецтехника.

Всего на учение привлекалось более 150 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц спецтехники.

Справочно:

Особую актуальность применение трубопроводных подразделений приобретает в условиях кризисных ситуаций и ведения боевых действий. Линии полевого магистрального трубопровода повышенной производительности развертываются при нарушении транспортных коммуникаций – дорог, мостов, железнодорожных путей – для подачи горючего войскам военного округа и аэродромам базирования авиации.

Именно военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа после обращения главы Республики Крым к Министру обороны Российской Федерации генералу армии С.К. Шойгу проложили 30 километров полевого магистрального водопровода для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное Симферопольского района Республики Крым.

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