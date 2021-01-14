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14.01.2021 (08:30)

Первый этап вакцинации личного состава стартовал в Псковском гвардейском соединении ВДВ

Личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения приступил к вакцинации от COVID-19.

Первая партия из 300 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») была доставлена в соединение из Санкт-Петербурга на автомобильном транспорте, с сохранением холодовой цепи.

Первыми участниками вакцинации стали военнослужащие отдельного медицинского отряда (аэромобильного) и медицинских подразделений воинских частей соединения.

В числе первых вакцинирование пройдут и военнослужащие десантно-штурмовых (парашютно-десантных) и разведывательных подразделений.

Прививка первым компонентом вакцины будет проведена с 13 по 16 января текущего года. По истечении 21 дня с момента привития первым компонентом, личному составу будет введен второй компонент.

До конца января в соединении ожидается поставка еще 1500 доз вакцины.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
COVID-19
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