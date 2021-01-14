14.01.2021 (08:15)

Морозы не помешали связистам ЦВО начать подготовку к Армейским играм-2021 в Сибири



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морозы не помешали связистам ЦВО начать подготовку к Армейским играм-2021 в Сибири

Подразделение войск связи 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), приступило к подготовке к конкурсу по полевой выучке «Уверенный прием», который пройдет в рамках Армейских международных игр – 2021 (АрМИ-2021).

В полевых условиях связисты отрабатывают прокладку проводных линий связи, развертывание защищенных радиосетей, передачу и прием информации в автоматическом режиме, при помощи радиотелеграфного ключа, а также на слух.

Однако пришедшие в Сибирь холода внесли коррективы в подготовку связистов, и, в настоящее время, поставленные задачи им приходится выполнять не только в условиях преднамеренного воздействия радиопомех со стороны условного противника, но и в условиях сильных сибирских морозов. Температура воздуха сохраняется на уровне – 25-30 градусов в регионе уже более двух недель.

На учебных объектах полигона, на котором проходит подготовка к конкурсу и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева, во время занятий военнослужащим выдают горячий чай, бутерброды с салом и сливочным маслом.

Военнослужащие, показавшие лучший результат при выполнении нормативов, примут участие в отборочном этапе всероссийского конкурса полевой выучки «Уверенный прием».

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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