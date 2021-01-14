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14.01.2021 (08:00)

Специалисты РЭБ ВВО учились наносить комплексный радиоэлектронный удар по «противнику» в Бурятии

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа (ВВО) нанесли комплексный радиоэлектронный удар по пунктам управления и узлам связи условного противника в ходе учения на полигоне «Дивизионный» и «Бурдуны».

Личный состав подразделений РЭБ отработал метод ведения радиоэлектронной борьбы, подавив радио-, радиорелейные и спутниковые каналы связи, в том числе и каналы управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации. Для этого были привлечены все радиоэлектронные средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», которые осуществляют ведение радиоэлектронной разведки в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции радиопомех.

Определив и подавив рабочие частоты каналов связи «противника», специалисты РЭБ  нарушили систему управления его войск.

Всего в учении  приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц специальной техники.

Справочно:

Комплекс «Борисоглебск-2» предназначен для проведения радиоразведки, создания помех наземной и авиационной радиосвязи. Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также подавить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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