14.01.2021 (07:45)

Военные санатории ЦВО открыли программу реабилитации для гражданского населения, переболевшего COVID-19

В военных санаториях Центрального военного округа (ЦВО) открылась программа медицинской реабилитации гражданского населения, переболевшего COVID-19. Первые 120 реабилитационных коек развернуты на базе военного санатория в Самарской области. Прием гражданского населения на реабилитацию в военный санаторий осуществляется по полису обязательного медицинского страхования.

Помимо военнослужащих санатории ЦВО готовы принять на долечивание и терапию граждан, переболевших COVID-19. Программа реабилитации предусматривает первичный прием, консультации терапевта, пульмонолога, кардиолога и общей функциональную диагностику. Затем для каждого пациента будет выстроена индивидуальная программа реабилитации, включающая в себя физиотерапию, посещение психолога, диету и лечебную физкультуру.

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