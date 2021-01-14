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14.01.2021 (06:45)

Спецназ ЦВО проверили на боеготовность в аномальный мороз под Самарой

Во время аномального мороза в Самарской области Центральный военный округ провел учение с передовой группой бригады специального назначения.

Испытанию подверглись лучшие военнослужащие спецназа. Они на точность выполнили боевые стрельбы из спаренных на бронеавтомобилях "Тигр" пулемётов, сдали нормативы по вождению боевой техники, совершили марши по пересеченной местности. 

Между выполнением задач военнослужащие согревались в пунктах обогрева, которые развернуты на полигоне. Здесь спецназовцам выдавали чай, теплые сокосодержащие напитки, а также хлеб, лук и сало.

Напомним, накануне в регионе температура воздуха опускалась ниже - 32 градусов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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