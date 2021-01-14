14.01.2021 (06:15)

На Камчатке подготовлены минометные расчеты морской пехоты ТОФ для обстрела лавин

Военнослужащих минометного подразделения из состава соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России в преддверии лавиноопасного сезона подготовили для обстрела лавин.

Согласно объявленному региональным противолавинным центром предупреждению, на склонах вулканов и сопок ожидается повышенная лавинная опасность. После прохождения циклона опасность схода лавин будет увеличена в горных районах.

Для безопасных спусков снежных масс на сопках и перевалах в соединении морской пехоты подготовлены расчеты 120-мм минометов «Сани». Проведены техническое обслуживание и подготовка материальной части, практические занятия по минометных расчетов на полигоне, а также занятия по технике безопасности при проведении мероприятий. Обстрел лавин будет выполняться по заявке противолавинного центра Камчатского края в целях взятия под контроль сход лавин и обеспечения безопасности жителей краевого центра, а также элементов энергетической системы Камчатского края.

Морские пехотинцы в течение многих лет выезжают для обстрела лавиноопасных участков в горных районах Мильковского, Усть-Большерецкого, Елизовского муниципальных районов, в городе Петропавловске-Камчатском, а также на вулканах Козельский, Вилючинский, Корякский и Авачинский и уже не раз подтверждали высокий уровень подготовки.

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