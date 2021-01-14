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14.01.2021 (05:15)

В Амурском объединении ВВО завершилось переоборудование комнат хранения оружия новыми техническими средствами охраны

В соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа завершено оснащение комнат для хранения оружия новыми техническими средствами охраны «ПОРП-1».

Прибор предназначен для охраны помещений для хранения оружия, боеприпасов и других наиболее важных объектов. Служит для обнаружения проникновения посторонних лиц в охраняемое помещение, оповещение дежурного персонала включением выносного звукового и светового сигналов и выдачу извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения.

Кроме того, устройство позволяет блокировать двери, активизировать автоматические средства пожаротушения и работать необходимое время автономно, без сетевого напряжения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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