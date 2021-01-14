14.01.2021 (05:45)
Более 2 тысяч военнослужащих Амурского объединения ВВО приступили к боевым стрельбам в составе подразделений
В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, начались боевые стрельбы разведывательных и мотострелковых отделений. На полигоны выведено более 2 тысяч военнослужащих, которым предстоит днем и ночью в составе подразделений выполнять учебно-боевые задачи максимально приближенные к современному общевойсковому бою.
Личный состав продемонстрирует умение действовать в обороне, наступлении и на марше. Большое значение будет уделено проверке командиров отделений при управлении подчиненными в различной тактической обстановке.
Ряд задач будет взят из опыта современных военных конфликтов. В частности, это умение организовывать противодействие беспилотным средствам воздушной разведки, отражению атак расчетов подвижных групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами.
Боевые стрельбы отделений продлятся около одного месяца. По результатам каждый военнослужащий будет оценен персонально.