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14.01.2021 (05:45)

Более 2 тысяч военнослужащих Амурского объединения ВВО приступили к боевым стрельбам в составе подразделений

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, начались  боевые стрельбы разведывательных и мотострелковых отделений. На полигоны выведено более 2 тысяч военнослужащих, которым предстоит днем и ночью в составе подразделений выполнять учебно-боевые задачи максимально приближенные к современному общевойсковому бою.

Личный состав продемонстрирует умение действовать в обороне, наступлении и на марше. Большое значение будет уделено проверке командиров отделений при управлении подчиненными в различной тактической обстановке.

Ряд задач будет взят  из опыта современных военных конфликтов. В частности, это умение организовывать противодействие беспилотным средствам воздушной разведки, отражению атак расчетов подвижных групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами.

Боевые стрельбы отделений продлятся около одного месяца. По результатам каждый военнослужащий будет оценен персонально.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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