14.01.2021 (07:00)

Групповой пилотаж на больших высотах выполнили штурмовики ВВО

Летчики штурмовых авиационных полков Восточного военного округа в Забайкальском и Приморском краях, отработали сложные элементы группового пилотажа на высотах свыше 5 тысяч метров.

В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты совершили маневрирование парами и в составе звеньев, а также отработали упражнения по совершенствованию элементов сложного и группового пилотажа с большими углами наклона при разворотах.

Кроме того, летчики провели условное бомбометание по наземным целям и отработали преодоление зоны ПВО условного противника.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 10 штурмовиков Су-25см, Су-25уб и Су-25 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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