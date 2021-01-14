14.01.2021 (07:00)
Групповой пилотаж на больших высотах выполнили штурмовики ВВО
Летчики штурмовых авиационных полков Восточного военного округа в Забайкальском и Приморском краях, отработали сложные элементы группового пилотажа на высотах свыше 5 тысяч метров.
В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты совершили маневрирование парами и в составе звеньев, а также отработали упражнения по совершенствованию элементов сложного и группового пилотажа с большими углами наклона при разворотах.
Кроме того, летчики провели условное бомбометание по наземным целям и отработали преодоление зоны ПВО условного противника.
В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 10 штурмовиков Су-25см, Су-25уб и Су-25 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Новости по теме:
Танкисты ВВО приступили к выполнению упражнений боевых стрельб, разработанных на основе опыта современных вооруженных конфликтов
Совместные тренировки артиллеристов с расчётами беспилотной авиации ВВО состоялись на полигоне «Бурдуны» в Бурятии
Более 5 тонн дезинфицирующих веществ применили военнослужащие ВВО для обработки различных объектов в Забайкалье в 2020 году
Метки: