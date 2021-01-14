14.01.2021 (06:30)

Танкисты ВВО приступили к выполнению упражнений боевых стрельб, разработанных на основе опыта современных вооруженных конфликтов

Экипажи танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) дислоцированной в Республике Бурятия, приступили к выполнению упражнений боевых стрельб, разработанных на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Занятия танковых экипажей проводятся на различных ландшафтах местности полигона «Бурдуны», в том числе в пустынной и горно-лесистой местности.

Стрельбы проводятся во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации, которые обеспечивают информацией командира танка реальном времени.

Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

В ходе боевой подготовки танкового и мотострелковых соединений предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток.

В стрельбах принимают участие около 200 военнослужащих и задействовано более 25 единиц вооружения и военной техники.

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