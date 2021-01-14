14.01.2021 (05:30)
Совместные тренировки артиллеристов с расчётами беспилотной авиации ВВО состоялись на полигоне «Бурдуны» в Бурятии
Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, провели совместную тренировку с боевой стрельбой с расчётами беспилотной авиации.
После совершения марша из пункта постоянной дислокации, расчёты самоходных артиллерийских установок «Акация», реактивных систем залпового огня «Град» и минометных подразделений на полигоне «Бурдуны» отработали нормативы по приведению артиллерийских установок к бою и подготовки их к стрельбе, выполнили маскировку и инженерное оборудование огневых позиций.
Для эффективного применения артиллерии, обнаружения целей и корректировки огня применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Расчёты «Орлан-10» провели разведку на расстоянии до 10 километров, передавая данные, на основе которых артиллеристы принимали решения для своевременной корректировки огня.
Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчётов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», бронетехника и живая сила условного противника была уничтожена.
К практическим занятиям приняли участие более 300 военнослужащих и задействовано порядка 50 единиц вооружения и военной техники.