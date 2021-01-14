14.01.2021 (04:30)

Первая в новом году тактико-специальная тренировка с подразделениями ВВО началась в Приморском крае

С военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Приморском крае, началась первая в новом году тактико-специальная тренировка.

Целью мероприятия является совершенствование навыков в обеспечении командных пунктов и подразделений армии устойчивой связью в любой в различных режимах работы.

На пути следования в район развертывания пунктов управления, специалисты связи отразили нападение условных диверсионно разведывательных групп, отработали нормативы по РХБ защите.

Далее, военнослужащие развернут подвижный пункт управления для работы в полевых условиях. В тактико-специальной тренировке принимают участие около 700 специалистов связи, привлекается порядка 100 единиц военной техники.

Кроме того, военнослужащие выполнят ряд задач на командно штабных машинах, антенных модулях, радиорелейных станциях, комплексных аппаратных связи, мобильных комплектах защищенной видеоконференцсвязи и других образцах специальной техники.

Помимо этого, в рамках тренировки военнослужащие соединения управления развернут передвижные станции связи, проложат кабельные линии, организуют устойчивые каналы связи и видеоконференцсвязь с вышестоящим штабом.

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