14.01.2021 (04:00)

Более 5 тонн дезинфицирующих веществ применили военнослужащие ВВО для обработки различных объектов в Забайкалье в 2020 году

Свыше 5 тонн дезинфицирующих компонентов, применили расчеты подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), при проведении обработки различных объектов в Забайкальском крае за 2020 год с начала пандемии короновируса.

Расчетами авторазливочных станций АРС-14КМ, с использованием автономных приборов и комплектов РХБ защиты, ежедневно с начала апреля прошедшего года осуществлялась обработка объектов военного госпиталя, больниц, санаториев, социальных объектов, а также территорий, зданий и сооружений воинских частей ВВО. Также, в период проведения осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу, обязательная обработка проводилась в военных комиссариатах, а также краевом сборном пункте

Для дезинфекции применялся водный раствор на основе соли гипохлорида кальция (ДТС-ГК). Работы проводились в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и глаз.

Всего к мероприятиям было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц вооружения и средств войск РХБ защиты.

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