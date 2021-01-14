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14.01.2021 (03:30)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют навыки скоростной стрельбы в ходе занятий по армейской тактической стрельбе

С военнослужащими мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине стартовали занятия по армейской тактической стрельбе.

На специально подготовленном войсковом стрельбище полигона «Успеновский» под руководством опытных инструкторов военнослужащие выполняют нормативы по этому виду боевой подготовки.

В ходе занятий военнослужащие выполняют одиночные упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия. Стрельба ведётся из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях. Мотострелки вели стрельбу из одиночно стоящего здания и с его крыши, при этом постоянно перемещаясь, меняли огневые позиции для стрельбы.

Самым сложным элементом упражнения является боевая стрельба из автомата с качающегося бревна (платформы), по мишени из положения стоя.

Армейская тактическая стрельба была введена в курс боевой подготовки военнослужащих армейского корпуса ВВО в прошлом учебном году. Первыми освоившие данную технику ведения боя стали снайперы и разведчики, на данном этапе все мотострелковые подразделения приступили к выполнению нормативов по армейской тактической стрельбе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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