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14.01.2021 (03:00)

В Дальневосточном ВОКУ началась вакцинация курсантов и офицеров от новой коронавирусной инфекции

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила первая партия двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства. Мероприятия по вакцинации офицеров и курсантов начались сразу после поступления препарата.

Вакцинация проводится в добровольном порядке после проверки состояния здоровья и опроса на отсутствие причин медицинского отвода. В первый день медицинскими специалистами привито от COVID-19 около 100 офицеров, курсантов и преподавателей. Всего в составе первой партии в училище поступило более 600 доз вакцины.

Введение второго компонента препарата будет осуществляться через 21 день после первой прививки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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