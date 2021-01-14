Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2021 (06:00)

Свыше 15 экипажей надводных кораблей, строящихся для ВМФ России пройдут подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в 2021 году, - Главком ВМФ России

«Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ  в Санкт-Петербурге в 2021 году», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения в текущем году.

Как подчеркнул Адмирал Николай Евменов, - «акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации. В том числе, будет продолжена подготовка экипажей с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами. С целью эффективности обучения экипажей новых кораблей, программы Объединенного учебного центра ВМФ постоянно совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли»

Ранее Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов сообщил, что «Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге приступил к выполнению плана на 2021 год по обучению экипажей, строящихся для Военно-Морского Флота боевых кораблей. В январе начнут подготовку экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичёв» и «Георгий Курбатов», строящихся для ВМФ России на Средне-Невском Судостроительном заводе, а также  экипаж патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов», построенного на Зеленодольском судостроительном заводе. Экипажи новых кораблей уже начали прибывать в Объединенный учебный центр

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Новости по теме:
В году 325-летия Российского Флота Центральный военно-морской музей осуществит обширную выставочную программу: от Ушакова до Отечественной войны 1812 года
Севастопольский музей Черноморского флота вошел в состав Центрального военно-морского музея имени Петра Великого
В Новосибирске в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» прошла встреча юнармейцев с курсантами военно-морских учебных заведений
На Балтийском флоте готовятся к первому в Новом году спортивному чемпионату

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false