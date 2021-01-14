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14.01.2021 (05:00)

Для российских миротворцев в Нагорном Карабахе создается уникальная инфраструктура с использованием современных блочно-модульных конструкций

Специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России в Нагорном Карабахе возвели три блочно-модульных городка в Степанакерте, населенных пунктах Гетаван и Каракенд в котором уже размещены около 400 военнослужащих миротворческого контингента. В настоящее время ведется подготовка площадок для строительства еще 5 городков общей емкостью более 540 человек.

Для обеспечения организации несения службы на наблюдательных постах, удовлетворения бытовых потребностей, занятий по физической подготовке и отдыха личного состава миротворческих подразделений созданы комфортные, современные условия проживания и быта военнослужащих.

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение). Места проживания укомплектованы мебелью (кровать, шкаф, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевая кабина), а также бытовой техникой (электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер, бойлер). Все это позволяет военнослужащим чувствовать себя как дома.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

Данные блочно-модульные городки могут применяться, как в регионах с низкими температурами, так и в странах с жарким климатом.

Блочно-модульные городки изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий, соответствуют всем установленным нормам и требованиям для проживания военнослужащих в непосредственном месте дислокации войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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