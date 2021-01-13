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13.01.2021 (21:15)

Всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж» состоится в Благовещенске

Отбор команды от Российской Федерации для участия в международном конкурсе «Снайперский рубеж» будет осуществлен в ходе четырех этапов, при этом к первому этапу, который проходит непосредственно в соединениях и воинских частях, планируется привлечь 100% личного состава снайперских подразделений.

По окончанию отбора в округах состоятся Всеармейские соревнования, которые пройдут на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в мае. За право представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе конкурса будут бороться команды военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и курсанты вузов Минобороны.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж , Сухопутные войска
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