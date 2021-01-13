13.01.2021 (18:15)
В 2021 году в Барнаульское ракетное соединение поступят новые тренажерные системы для подготовки на ПГРК «Ярс»
В 2021 году в Барнаульское ракетное соединение поступят новые тренажерные системы для подготовки на ПГРК «Ярс».
Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.
Тренажёр позволяет контролировать обучаемого в реальном времени, фиксируя его действия в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия механика-водителя и оперативно вносить корректировки в ходе занятия.
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