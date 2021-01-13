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13.01.2021 (20:00)

Детская творческая студия ансамбля песни и пляски «Красная звезда» РВСН планирует открыть отделение ударных инструментов

Детская творческая студия ансамбля песни и пляски «Красная звезда» РВСН планирует открыть отделение барабанщиков.

В отделение будут приниматься дети от 10 лет желающие обучиться мастерству владения всеми видами ударных инструментов.

Также в планах Детской творческой студии провести конкурс среди детских творческих коллективов с привлечением в состав жури профессорского состава Академии хорового искусства, преподавателей и выпускников военно-дирижерского факультета Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и учащихся военно-музыкального училища имени генерала Халилова.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
РВСН
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