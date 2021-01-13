13.01.2021 (21:00)

В отдельной бригаде морской пехоты Северного флота начались занятия по боевому слаживанию отделений, экипажей и расчетов

В отдельной бригаде морской пехоты Северного флота начались занятия по боевому слаживанию отделений, экипажей и расчетов.

На полигоне в Печенгском районе в Мурманской области, морские пехотинцы, действуя в составе отделений, приступили к отработке учебных задач в соответствии с курсом боевой подготовки.

На этапе практических действий военнослужащие отрабатывают ведение огня в составе отделений в дневных и ночных условиях из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

Механики-водители бронетранспортеров БТР-82А приступили к выполнению упражнений по вождению боевых машин в сложных условиях местности.

Морские пехотинцы провели ряд тренировок по оборудованию фортификационных сооружений - как одиночных окопов, так и для отделения.

В ходе проведения занятий по боевому слаживанию, особое внимание уделяется теоретической и практической подготовке младших командиров. Младший командный состав совершенствует навыки в управлении огнем подчиненного личного состава.

Основные усилия в боевой учебе морских пехотинцев в зимнем периоде обучения сосредоточены на подготовке подразделений к действиям со средствами усиления в основных видах современного оборонительно боя.

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