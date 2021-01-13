Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.01.2021 (21:00)

В отдельной бригаде морской пехоты Северного флота начались занятия по боевому слаживанию отделений, экипажей и расчетов

В отдельной бригаде морской пехоты Северного флота начались занятия по боевому слаживанию отделений, экипажей и расчетов.

На полигоне в Печенгском районе в Мурманской области, морские пехотинцы, действуя в составе отделений, приступили к отработке учебных задач в соответствии с курсом боевой подготовки.

На этапе практических действий военнослужащие отрабатывают ведение огня в составе отделений в дневных и ночных условиях из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

Механики-водители бронетранспортеров БТР-82А приступили к выполнению упражнений по вождению боевых машин в сложных условиях местности.

Морские пехотинцы провели ряд тренировок по оборудованию фортификационных сооружений - как одиночных окопов, так и  для отделения.

В ходе проведения занятий по боевому слаживанию, особое внимание уделяется теоретической и практической подготовке младших командиров.  Младший командный состав совершенствует навыки в управлении огнем подчиненного личного состава.

Основные усилия в боевой учебе морских пехотинцев в зимнем периоде обучения сосредоточены на подготовке подразделений к действиям со средствами усиления в основных видах современного оборонительно боя.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Российские литераторы побывали на атомном подводном крейсере Северного флота «Воронеж»
Около 7,6 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота вакцинированы от коронавирусной инфекции
Малый ракетный корабль Северного флота «Айсберг» вышел в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач
Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» продолжает выполнять задачи в Атлантическом океане

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false