13.01.2021 (20:45)
Развитие отношений со странами АТР является одним из важнейших направлений международного военного сотрудничества Минобороны России
Сегодня отмечается очевидный рост значения Азиатско-Тихоокеанского региона не только для мировой экономики, производства и хозяйственной деятельности, но и для международной и региональной стабильности.
Что касается ключевых партнеров Российской Федерации в регионе в области военного и военно-технического сотрудничества, то такими, несомненно, в этом году оставались Китай, Индия, Вьетнам и Мьянма. Сейчас эти страны являются основными импортерами российского оружия в регионе.
Кроме того, в области военного сотрудничества активно ведется взаимодействие с Лаосом, Индонезией, Филиппинами, Таиландом и другими странами АТР.