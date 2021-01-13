13.01.2021 (20:45)

Развитие отношений со странами АТР является одним из важнейших направлений международного военного сотрудничества Минобороны России

Сегодня отмечается очевидный рост значения Азиатско-Тихоокеанского региона не только для мировой экономики, производства и хозяйственной деятельности, но и для международной и региональной стабильности.

Что касается ключевых партнеров Российской Федерации в регионе в области военного и военно-технического сотрудничества, то такими, несомненно, в этом году оставались Китай, Индия, Вьетнам и Мьянма. Сейчас эти страны являются основными импортерами российского оружия в регионе.

Кроме того, в области военного сотрудничества активно ведется взаимодействие с Лаосом, Индонезией, Филиппинами, Таиландом и другими странами АТР.



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