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13.01.2021 (20:15)

Ялтинские поисковики подняли останки защитника Севастополя

Они это сделали в первых числах наступившего года во время поисково-эксгумационных работ на месте декабрьского разведывательного выхода в районе Верхнесадового (быв. Дуванкой).

Активисты отряда «Ялта-память» поискового объединения «Крымский рубеж» ДОСААФ и первичного отделения ДОСААФ Ялтинского клуба исторической реконструкции подняли сильно посеченные осколками фрагментированные останки моряка, погибшего при отражении первого штурма Севастополя.

Он, предположительно, относился к 8-й бригаде морской пехоты, державшей оборону на том участке. Моряк погиб в результате мощного взрыва. Никаких личных вещей или медальона, которые могли бы помочь в установлении его личности, к сожалению, обнаружено не было.

Также во время выезда были обнаружены фрагменты снаряжения бойцов Красной армии, которые после обработки и консервации пополнят фонды выставки, находящейся в Южнобережном зональном центре военно-патриотического воспитания ДОСААФ в Ялте.

В этот же день, в полевых условиях, были подведены итоги деятельности отряда «Ялта-память» в 2020 году. По поручению председателя регионального отделения ДОСААФ Крыма Андрея Попова ряду бойцов отряда вручены дипломы за активную поисковую деятельность, а поисковики, вступившие в оборонную организацию, получили членские билеты ДОСААФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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