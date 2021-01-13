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13.01.2021 (20:30)

Более 200 мероприятий проведено в объединении ПВО-ПРО за новогодние праздники

В период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в 1 армии ПВО-ПРО (особого назначения) прошел ряд праздничных мероприятий. В их числе многочисленные концерты, поздравления, спортивные праздники и занятия с военнослужащими.

Личный состав военного оркестра 1 армии под руководством капитана Павла Зяблицева, а также воспитанники детской хореографической студии «Магнолия» провели 40-минутный онлайн-концерт, состоящий из более чем 10 номеров. Его запись транслировалась в соединениях и воинских частях объединения несколько раз в течение выходных и праздничных дней. Таким образом все военнослужащие армии смогли принять участие в праздничном мероприятии без риска заноса и распространения коронавирусной инфекции.

4 января творческий коллектив ЦОК ВКС организовал и провел в офицерском клубе в городе Долгопрудном Московской области праздничный концерт для военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

Военнослужащих, празднующих новогоднюю ночь в частях, несущих боевое дежурство и наряды, а также проходящих лечение в госпиталях, поздравлял не только командный состав воинских частей, но и Дедушка Мороз со Снегурочкой.

Были проведены многочисленные спортивные мероприятия. В их числе спортивно-массовые работы, спортивные праздники, соревнования и эстафеты. В спортивных эстафетах и конкурсах участие принимали и члены семей военнослужащих.

С личным составом проводились тематические утренники лектории, беседы, просмотры художественных фильмов, записей виртуальных экскурсий, концертных программ. Также были проведены викторины по знанию вопросов истории и географии Отечества.

7 января 2021 года на территории частей повсеместно был проведен Рождественский молебен с привлечением служителей церкви. Также в этот день военнослужащим довели историю и обычаи празднования Рождества Христова.

Всего в этот период были проведены более 200 мероприятий.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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