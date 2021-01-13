13.01.2021 (11:30)

Армейские спортсмены стали победителями и призерами Кубка России по спортивному ориентированию

В период с 4 по 10 января в Горнозаводске прошел Кубок России по спортивному ориентированию на лыжах, принесший армейским спортсменам семь золотых, две серебряных и одну бронзовую награды, в том числе в составе команд.

Прапорщик Мария Кечкина показала лучший результат – 40 минут 44 секунды – на маркированной трассе (18 КП, 5,7 км) на Кубке России в Горнозаводске. Второй стала Екатерина Степанова – 42 минуты 21 секунды. Замкнула тройку лидеров Ольга Лебедева – 42 минуты 22 секунды.

В комбинации среди мужчин (29 КП, 3,6 км) и женщин (25 КП, 3,2 км) лучшими стали майор Эдуард Хренников (50 минут 20 секунд) и Мария Кечкина (49 минут 1 секунда). Серебряными призерами стали Александр Павленко (50 минут 41 секунда) и Варвара Ермолаева (49 минут 52 секунды). Замкнули тройки лидеров Владимир Игнатов (51 минута 24 секунды) и Екатерина Степанова (51 минута 3 секунды).

Также Мария Кечкина в составе команды (Кечкина, Александр Ситников и Владимир Игнатов) стала лучшей в эстафете 3 человека (16 КП, 5 км), показав результат 1 час 14 минут 59 секунд. Второе место заняла команда, в составе которой выступили прапорщик Татьяна Оборина, Дмитрий Шалахин и Илья Лебедев, - 1 час 19 минут 3 секунды. Команда, замкнувшая тройку лидеров, показала результат 1 час 19 минут 50 секунд.

«Золото» Кечкина взяла и в классике (20 КП, 10,6 км). С результатом 46 минут 1 секунда Мария обогнала Варвару Ермолаеву (46 минут 52 секунды) и Татьяну Оборину (48 минут 1 секунда), которые заняли второе и третье места соответственно.

Кроме того, Эдуард Хренников и Татьяна Оборина стали лучшими в эстафете 2 человека (11 КП, 2,3 км). Мария Кечкина, выступив с Егором Соповым, стала второй. Замкнули тройку лидеров Варвара Ермолаева и Александр Ситников.

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