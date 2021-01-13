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13.01.2021 (15:00)

Волейболистки филиала армейского клуба из Хакасии завоевали путевки для участия в финале Первенства России

В Хакасии завершились полуфинальные игры Первенства России по волейболу среди команд девушек до 16 лет.

Соревнования проходили с 7 по 11 января в с. Белый Яр. Участниками стали спортивные сборные команды Республики Хакасия, Сахалинской, Новосибирской, Иркутской областей, Хабаровского, Красноярского краев. Хакасию и Центральный спортивный клуб Армии представили волейболистки спортивной школы г. Абакан самарского филиала ЦСКА (ОРК «ЦСКА-Хакасия») под руководством армейского тренера Ирины Золотухиной.

В финал Первенства России, который состоится в марте 2021 года, по итогам соревнований вышли две команды - Республика Хакасия и Красноярский край.

На соревнованиях отметили и личные заслуги армейских волейболисток. Лучшим нападающим турнира была признана воспитанница спортшколы Ксения Завгородняя, а в номинации MVP (лучший игрок) пальма первенства отдана Анне Погорельченко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт
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