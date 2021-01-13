13.01.2021 (17:30)
Дзюдоистка армейского Клуба взяла «серебро» на итоговом турнире серии «Мастерс» в Дохе
В Дохе продолжается итоговый турнир мировой серии «Мастерс» по дзюдо. Накануне вечером в столице Катара прошла финальная схватка весовой категории до 70 кг, принесшая спортсменке ЦСКА серебряную медаль.
Армейская дзюдоистка Мадина Таймазова, выступающая в весовой категории до 70 кг, завоевала серебряную награду на итоговом турнире мировой серии «Мастерс».
Мадина выиграла все свои поединки. В четвертьфинале армейская спортсменка одолела Мари-Ив Гайе из Франции. Соперницей Таймазовой по финалу стала опытная японская дзюдоистка Йоко Оно. Поединок шел непросто, россиянка сумела дать бой Оно, но в добавленное время все же уступила, попав под удержание.
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