13.01.2021 (20:00)

Трубопроводные войска ЗВО отмечают 69-ю годовщину формирования

Сегодня трубопроводные войска, являющиеся неотъемлемой частью материально-технического обеспечения Западного военного округа, отмечают 69-ю годовщину формирования.

Среди основных задач войск – развертыванию полевых магистральных трубопроводов и подаче по ним на базы и склады горючего для воинских частей.

В июне 2020 г. для подачи воды населению Республики Крым было в рекордно короткий срок развернуто более 800 км полевого магистрального трубопровода от Тайганского гидроузла до Симферопольского водохранилища. Общая производительность перекачки составляла до 50000 т/сут.

Широкий спектр применения сил и средств трубопроводных частей обуславливает постоянное совершенствование их боеготовности и мобильности.

Для поддержания линейного оборудования комплектов ПМТ с раструбными соединениями в постоянной готовности к использованию, 25 декабря 2020 года на территории производственно-логистического комплекса «НАРА» младшими специалистами 1454 отдельного трубопроводного батальона 69 отдельной бригады МТО, курсантами Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина совместно с представителями «25 Государственного научно-исследовательского института химмотологии» проведена перспективная консервация и организовано опытное хранение труб из комплекта ПМТП-150 в укомплектованном состоянии на открытой площадке.

Опытная партия труб ПМТП-150 уложена в специальные пакеты, позволяющие быстро осуществить их погрузку на автомобильный или железнодорожный транспорт. Организована их армировка – установка съемных деталей (резиновых микропористых подкладок, стальных запорных колец и резиновых уплотнительных колец.), что тоже положительно сказывается на сокращении времени при подготовке к применению. При этом внутренние поверхности раструбов и наружные поверхности манжет раструбных соединений были обработаны специальным консервационным составом, разработанным «25 ГНИИ Химмотологии». Впервые для хранения использованы резиновые заглушки, закрывающие трубы и линейное оборудование с торцов.

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